Nicola Porro vittima del Coronavirus ospite dalla Palombelli racconta la sua condizione di malato, ho trentanove di febbre e nessuno mi ha contattato

La brutta notizia per il giornalista Nicola Porro che è risultato positivo al test del coronavirus. Il popolare conduttore del programma “Quarta Repubblica” trasmesso da Retequattro si è collegato ieri sera in video-diretta al programma in prima serata “Stasera Italia” presentato da Barbara Palombelli.

L’ANNUNCIO DI NICOLA PORRO “HO IL CORONAVIRUS”

La Mediaset in un comunicato ufficiale ha annunciato la notizia ed ha sospeso il programma condotto da Porro per esigenze cautelative congelandolo per circa due settimane al momento. Non si hanno invece notizie su quale sia stata la circostanza del contagio, né tantomeno su chi possa averlo infettato trasmettendogli il virus.

Ovviamente sin dalla puntata di ieri, quella del 9 marzo, “Quarta Repubblica” non andrà i onda e tutti gli addetti alla redazione sono stati invitati a restare nelle proprie abitazioni in isolamento domiciliare.

Il giornalista, contattato dalla redazione di Libero, ha rassicurato sul suo stato di salute, affermando al momento di stare bene, fatta eccezione per un lieve affaticamento respiratorio.

In un video ufficiale pubblicato sul suo sito ha spiegato nei dettagli la sua delicata situazione, che prevede un isolamento di 14 giorni nei quali sarà costantemente monitorato a causa soprattutto della tosse sopraggiunta; naturalmente nel video si scusa con tutti i suoi collaboratori che a causa sua sono stati invitati alla quarantena.

TANTI I COLLEGHI CHE HANNO SUBITO CHIAMATO NICOLA PORRO

Colleghi ed amici si sono ovviamente prodigati in messaggi di pronta guarigione, così come ha fatto Daniele Capezzone o il collega Marco Gervasoni; al giornalista sono giunti anche gli auguri ed il sostegno della parlamentare di Forza Italia Mariastella Gelmini .

QUALI SONO GLI ALTRI VIP COLPITI DAL CORONAVIRUS

Il caso di Nicola Porro, va ad aggiungersi purtroppo ad altri avvenimenti di questi giorni, ricordiamo la sospensione della trasmissione “Le iene” di domenica scorsa a seguito di un caso di positività al test per il coronavirus registrato all’interno della redazione.

Anche i governatori di Lazio e Piemonte, Nicola Zingaretti ed Alberto Cirio, vanno ad aggiungersi all’elenco purtroppo ancora parziale delle personalità note risultate positive al coronavirus.

Nicola Porro è nato a Roma nel 1969 dove si laurea in Economia e Commercio all’Università “La sapienza”, discutendo una tesi in Tecnica Industriale e Commerciale.

Nel 1997 diventa giornalista professionista, ma il pubblico televisivo lo conosce attraverso la trasmissione “Matrix”. Nel 2018 conduce un nuovo programma di approfondimento politico che egli stesso ha creato ed ideato . Si tratta di “Quarta Repubblica” in onda il lunedì in prima serata su Retequattro.

Nicola Porro è stato ospite da casa di Stasera Italia andato in onda ieri sera e ha raccontato alla Palombelli il suo stato di salute: “Ho 39 di febbre ma nessun medico mi ha contattato”.