Uomini e Donne, Armando Incarnato attaccato in modo terribile, la sua reazione non si fa attendere

Nel seguitissimo show di Maria De Filippi è facilissimo guadagnarsi i favori del pubblico, ma altrettanto repentinamente si può scivolare nel dimenticatoio a favore del beniamino del momento.

E’ inevitabile schierarsi da una parte o dall’altra, ed è forse questa la formula segreta del programma che non conosce crisi ed inchioda davanti al piccolo schermo i fan di Uomini e Donne ormai da anni.

LE CRITICHE A ARMANDO INCARNATO

Il personaggio del momento è Armando Incarnato contro cui si scagliano le critiche di chi segue il programma e lascia dichiarazioni e commenti anche sui social.

L’uomo si è subito contraddistinto per il suo comportamento aggressivo e per le parole poco raffinate nei confronti delle donne che conosce o che ha conosciuto in passato, ma quando il suo atteggiamento ha cominciato a diventare pesantemente offensivo nei confronti di Veronica Ursida, tutto il pubblico si è schierato contro di lui.

La sua arroganza e la sua mancanza di tatto e sensibilità ha infastidito persino la padrona di casa di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi.

Anche dal web tante sono state le prese di posizione contro Armando Incarnato, mentre tutta la solidarietà è andata a Veronica Ursida, più volte offesa e maltrattata verbalmente: le lacrime di Veronica non hanno però intenerito l’uomo che piuttosto che fare un passo indietro rispetto ai suoi comportamenti esagerati, ha attaccato Veronica accusandola pubblicamente di intrattenere una relazione clandestina fuori dallo studio con un uomo sposato.

Il suo sarcasmo e la volontà di avere ragione, lo hanno portato a postare su Instagram un ironico commento rispetto a chi giudica pur essendo peccatore a sua volta, quasi fosse un riferimento a tutti quelli che lo attaccano.

Ma chi è Armando Incarnato?

Il cavaliere del Trono Over è indiscutibilmente un uomo affascinante, capace di irretire molte dame e conquistare lo studio. Nasce a Napoli 43 anni fa e si dedica alla professione di modello ed attore grazie al suo fascino ed alla sua avvenenza: ha un tatuaggio sul petto, la scritta Michelle, nome di sua figlia.

La sua vita sentimentale non è particolarmente nota, alcune indiscrezioni rivelano il nome della mamma di Michelle, Daniela, che è stata la donna della sua vita per circa 17 anni, sino a quando il cuore di Armando è stato conquistato da un’altra donna che ha mandato in crisi il rapporto tra i due.

La svolta nella vita di Incarnato avviene grazie ai casting per Uomini e Donne, nei quali diventa Cavaliere di Trono Over.