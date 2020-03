Angelina Jolie non appare in pubblico da mesi, il motivo spiegato da lei

L’attrice Angelina Jolie ha attraversato un periodo nero in quanto mamma, ciò che un genitore non si augura mai di vivere, ovvero la malattia di un proprio figlio.

E la bella Angelina ha dato un’enorme prova di forza poiché gli interventi chirurgici hanno riguardato 2 delle sue figlie ormai adolescenti.

Secondo quando dichiarato dall’attrice alla rivista Time, la ex moglie di Brad Pitt, ha trascorso diverso tempo in ospedale per assistere agli interventi ed alla degenza di Zahara di 15 anni e di un’altra figlia più piccola della quale non ha rivelato il nome, probabilmente Shiloh; la donna ha 6 figli considerando quelli biologici e quelli adottati, per cui ha vissuto momenti di stress causati dall’andirivieni all’ospedale per restare accanto alle ragazze.

Ancora una volta Angelina Jolie ha voluto raccontare attraverso un mezzo di informazione le problematiche di salute in maniera pubblica, così come quando scelse di divulgare pubblicamente la sua scelta di farsi asportare seni ed ovaie a scopo preventivo.

In occasione della festa della donna, non ha celebrato nessun personaggio femminile se non le sue figlie, pubblicando sul Time una toccante lettera dal titolo “Perché le ragazze hanno bisogno di amore e rispetto” svelando con orgoglio che Zahara e Shiloh hanno subito degli interventi chirurgici dimostrando grande maturità e coraggio, della primogenita non svela nulla, mentre della più piccola si ha notizia di un intervento all’anca; l’attrice ha voluto sottolineare quanto il forte legame fra le due sorelle si sia intensificato in questa circostanza nella quale le due ragazze hanno imparato ad essere di conforto e supporto l’una verso l’altra.

La circostanza ha offerto il pretesto all’attrice per essere fiera della sua bella e numerosa famiglia, che ha saputo tralasciare ogni impegno quotidiano per stringersi solidalmente verso le sorelle in quel momento più deboli e bisognose di affetto, ma ha anche servito su un piatto d’argento l’invito che Angelina ha inteso fare ai suoi lettori: secondo l’attrice le donne devono essere valorizzate, ed il loro lavoro non deve mai essere dato per scontato. La gentilezza delle donne non deve essere un valore di cui ci si può approfittare, piuttosto sia da esempio per tutti affinchè la solidarietà possa essere un valore universale.

La lettera della Jolie ha anche svelato il mistero dell’assenza di Brad Pitt ad alcune cerimonie nelle quali era l’ospite d’onore, come ai Bafta a Londra e ai Cesar; l’attore era dunque in ospedale al fianco delle figlie per sostenerle ed incoraggiarle.