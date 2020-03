Coronavirus in Puglia, salgono i contagi sono in totale 90, solo oggi 140 test, 25 le persone positive

Il bollettino diramato da Michele Emiliano diramato oggi inizia un po’ a preoccupare. Secondo le informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, alle 19 di oggi sono stati 140 i test effettuati e 25 delle persone sottoposte a tampone sono risultate positive al Coronavirus.

I casi positivi sono stati così distribuiti, 4 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 9 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, uno in provincia di Taranto. Non sono stati registrati contagi in provincia di Lecce.

Dopo questo aggiornamento sono 90 i casi positivi in tutta a Puglia.

La regione ha anche reso noto che saranno acquistate 20 mila mascherine e in breve tempo saranno in totale disponibili 500 mila mascherine.

La Regione ha così spiegato: “Finora i dispositivi sono stati distribuiti regolarmente come da circolari ministeriali e successivamente in base alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia.

Gli ordini formulati, alcuni anche di gennaio 2020, hanno subito un rallentamento nella consegna per cause non imputabili alle Asl, ma a causa di ritardi nella consegna delle ditte produttrici. L’utilizzo dei Dpi inoltre è regolato dalle Linee Guida aziendali anche al fine di evitare sprechi inutili che potrebbero compromettere, inoltre, la salute di chi ne ha realmente bisogno”.