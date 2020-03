Kate Middleton e Meghan Markle non si nascondono più, è odio reciproco

Dopo soli due anni le due cognate non tentano più di nascondere l’odio reciproco. Peccato che le due cognate sono sotto gli occhi di tutti dato che si tratta di Kate Middleton e Meghan Markle che sono arrivate ad un punto tale da essere diventate indifferenti riguardo le regole del protocollo reale.

Eh già, a loro non importa più salvare le apparenze e l’attrito è parso evidente durante la cerimonia del Commonwealth Day.

Dopo mesi in cui le due donne avevano smesso di frequentarsi, nell’attesa riunione di famiglia Reale tenutasi nell’Abbazia di Westminster si sono ignorate come se non esistessero l’una per l’altra.

C’è da dire che tra le due donne non c’è mai stato un feeling particolare essendo estremamente diverse per indole, ma ora pare proprio che sia definitivamente caduto quel velo di formalità che perlomeno salvaguardava i rapporti di circostanza.

Eppure il momento del loro incontro ufficiale avvenuto nel dicembre 2017, non lasciava presagire quella frattura che si sarebbe creata di lì a poco; subito dopo l’annuncio ufficiale del fidanzamento di Harry con Meghan, tutta la famiglia Reale si riunisce per festeggiare il Natale e tutti appaiono sorridenti e rilassati.

I buoni rapporti, quasi amichevoli, vengono definitivamente suggellati con l’ingresso di Meghan nella Royal Foundation avvenuto nel Febbraio del 2018 ed i fratelli con le rispettive compagne formavano in quella occasione un quartetto talmente affiatato da essere soprannominati i Fab four.

Dopo il matrimonio fra Harry e Meghan avvenuto nel Maggio del 2018 però, i rapporti fra le due cognate sembrano incrinarsi ed i loro sorrisi fino a quel momento sinceri appaiono sempre più tirati e formali; la foto ufficiale di tutta la famiglia riunita non fa che evidenziare questo allontanamento anche fisico, le due sono distanti e Kate tiene in braccio la figlia Charlotte quasi a volersi fare scudo.

Ma sul balcone di Buckingham Palace, quando tutta la famiglia appare in occasione del Trooping the Colour, Kate non riesce più a fingere, appare fredda e distante e resta rigida e in evidente disagio. Siamo a giugno del 2018.

Nel Natale del 2018 la situazione sembra ormai evidente ed anche i due fratelli, prendendone atto, pare si allontanino fra loro, pur essendo fino a quel momento molto vicini e complici.

Nel 2019 in ogni occasione pubblica le due donne si ignorano cordialmente o se costrette dalle circostanze, fingono per salvare le apparenze, ma il 2020 sancisce l’addio alla famiglia reale da parte di Harry e Meghan per cui non è più necessario fingere ed ognuna detesta liberamente l’altra, senza obblighi da etichetta.