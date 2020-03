Emergenza Coronavirus, scoppia il panico tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Le lacrime dei concorrenti sgorgano copiose dopo il videomessaggio di Michele Cucuzza che ha informato i partecipanti di quanto sta succedendo al di fuori della Casa; subito dopo è stato reso noto a tutti quanto deciso dal Premier Conte nella sua ultima conferenza stampa.

Ognuno dei Vips ha ricevuto un video messaggio da parte dei propri cari, in modo da poter essere rassicurati sul loro stato di salute e questo naturalmente ha scatenato la commozione generale.

Paola è stata la prima concorrente a ricevere il messaggio e sue sono state le prime lacrime, poi il marito di Fernanda Lessa ha voluto tranquillizzare la donna, così come ha fatto Martina, la compagna di Patrick. Tutti inchiodati davanti al monitor che trasmetteva i messaggi dei propri cari, fra commozione, tristezza e nostalgia i concorrenti del Grande Fratello Vip, sembravano stranamente per una volta tanto compatti e solidali.

E’ stata poi la volta di Eleonora Giorgi che ha trasmesso per il figlio Paolo un messaggio piuttosto leggero ed ottimista a stemperare la tensione che si era creata; anche la mamma di Asia manda un messaggio per la figlia, così come fa quella di Aristide.

Antonio invece si commuove alla vista di sua mamma, cosa che del resto succede anche ad Andrea Denver quando riceve il messaggio da parte dei suoi genitori.

Sortiscono il medesimo effetto un po’ tutti i messaggi ricevuti, poiché è tanta la preoccupazione dei concorrenti per i parenti che stanno vivendo questo momento complicato e difficile causato dal contagio del Coronavirus.

Stasera mercoledì 11 marzo andrà in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, ovviamente senza la partecipazione del pubblico in studio in base alle disposizioni governative atte a fronteggiare il Coronavirus.

Alfonso Signorini fa sapere a poche ore dalla diretta, di aver deciso di condurre la serata in collegamento da Cologno Monzese e vista l’eccezionalità della situazione non c’è da stupirsene.

In ballottaggio stasera per non abbandonare la Casa ci sono Asia Valente, Fabio Testi e Sara Soldati.

Antonella Elia continua ad avere rapporti litigiosi sia con Valeria Marini che con Licia Nunez, mentre pare aver ritrovato un’intesa piuttosto pacifica con Fernanda Lessa. Gli uomini che ambiscono alla posizione di leader della casa sono Sossio Aruta e Antonio Zequila che continua ad avere un atteggiamento poco chiaro nei confronti di Adriana Volpe.