Uomini e Donne, ex tronista positivo al Coronavirus, sta malissimo, ricoverato all’ospedale Sacco di Milano

Leonardo Greco positivo al test del Coronavirus. A dare l’annuncio lo stesso ex tronista di Uomini e Donne che si è sottoposto al test ed è risultato positivo al Coronavirus. Un duro colpo per il 37 enne vocalist ed organizzatore di eventi attualmente residente a Milano che attraverso i social ha diffuso la notizia in seguito alla quale ha ricevuto numerose manifestazioni d’affetto.

In tanti ricorderanno la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2010, in occasione della quale conobbe Diletta Pagliano che divenne la sua fidanzata rimanendo al suo fianco per circa 6 anni.

Il messaggio di Leonardo Greco risuona chiaro e forte circa l’eventualità che chiunque possa essere colpito da questo virus, senza distinzione di sesso, età e colore della pelle, per cui l’invito alla prudenza e soprattutto a seguire le direttive del Governo appare ora più che mai imprescindibile.

Leonardo Greco, che accusava tutti i sintomi del Covid-19 era stato sottoposto già a due tamponi, risultati negativi; solo il terzo tampone ha diagnosticato definitivamente la positività al virus.

L’ex tronista è ora ricoverato all’Ospedale Sacco di Milano, con febbre e polmonite interstiziale e respira con l’ausilio dell’ossigeno e nonostante sia sempre stato un salutista ed uno sportivo, ora sta male ed il suo unico conforto è la solidarietà e l’affetto dei suoi cari e delle persone che gli scrivono messaggi di sostegno e pronta guarigione.

La testimonianza di Greco vuole sottolineare la falsa credenza secondo cui solo le persone anziane vengono pericolosamente colpite da questo virus, ed evidentemente non è così per cui raccomanda ai suoi follower di non sottovalutare le disposizioni attualmente in vigore.

Ovviamente l’uomo ha paura e non cerca di nascondere le lacrime che versa da quando è ricoverato, ma ha deciso di rendere pubblica la sua testimonianza affinchè ognuno di noi sappia che è necessario fare tutto ciò che serve per contenere ed arginare questa sciagura.

La voce di Greco si aggiunge al numeroso coro di personalità di ogni genere che cerca di sensibilizzare al massimo l’opinione pubblica sulla pericolosità di questo virus che si diffonde rapidamente grazie alla sua immediata contagiosità. Il senso civico che ci deve accomunare è testimoniato anche da un’altra voce, quella bellissima e conosciutissima di Andrea Bocelli che diffonde tramite social il suo appello a rimanere in casa per evitare di contagiare e farci contagiare. Questo è ora non solo il nostro dovere, ma anche l’unica possibilità che abbiamo per sconfiggere l’epidemia.