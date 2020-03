Coronavirus a Bari, il duro post di Decaro contro i baresi irresponsabili “Invece di incontravi a bere la birra e giocare a carte dovete restare a casa”

Un post su Facebook di Antonio Decaro che usa toni molto pesanti nei confronti di chi, nei giorni di emergenza sanitaria, s’incontrano per bere la birra e giocare a carte.

Il Sindaco ha postato una foto dove si vedono due realtà diverse, i medici che preparano l’emergenza Coronavirus e un gruppo di persone che sono uscite di casa per giocare a carte e bere la birra.

“A sinistra vedete alcuni operatori sanitari che da ieri stanno lavorando al Policlinico di Bari, così come in altri ospedali della nostra regione, per attrezzare i reparti dedicati agli infetti da COVID. A destra vedete invece degli stupidi irresponsabili che continuano a uscire di casa e a incontrarsi per bere o giocare a carte infischiandosene del fatto che con il loro comportamento stanno mettendo a rischio tutti noi”.

“Ancora stamattina a Bari vecchia ho dovuto allontanare un gruppo di persone che si godevano la domenica seduti sulle panchine. Mentre molti di voi escono di casa come se nulla fosse, quei medici al Policlinico di Bari, stanno preparando i reparti di terapia intesiva per quando, grazie anche ai vostri comportamenti irresponsabili, i malati aumenteranno e la situazione sarà sempre piú pericolosa per tutti. A queste persone che oggi sono a lavoro in ospedale per noi dovete chiedere scusa. Dovete scusarvi per quello che state facendo, dovete scusarvi con chi sta lavorando per allestire i nuovi reparti e sta facendo turni di 12 ore in corsia per curare i malati, dovete scusarvi con tutti noi”.