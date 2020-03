Ieri sul litorale di Otranto un ciclista, pur di non essere multato da una pattuglia della Polizia, si è calato con la sua bicicletta nelle fredde acque del mare.

Gli agent di Polizia lo hanno più volte invitato a uscire per poterlo identificare, ma il ciclista ha preferito per parecchi minuti rimanere in acqua ripetendo più volte di non aver fatto nulla.

La Polizia ha aspettato che si stancasse e lo ha multato.