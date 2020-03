Emergenza Covid-19, un fruttivendolo di Bari regala frutta e taralli “Se hai bisogno prendi è gratis”

“Se hai bisogno prendi è gratis”. Un fruttivendolo di Modugno, in provincia di Bari, ha poggiato alcune cassette colme di frutta e verdura e diversi pacchi di taralli.

“Non voglio farmi pubblicità, solo aiutare chi ha bisogno. Mi raccomando, è per i veri bisognosi. Si chiama solidarietà. Ho letto, visto e sentito che c’è gente che realmente ha difficoltà a mettere il piatto a tavola. Allora ho voluto essere utile in qualche modo. Siamo una comunità e alcuni valori vanno ben oltre il valore materiale e monetario delle cose”.

Sulla pagina Facebook delle Letizie dell’Orto, il titolare aveva scritto alcuni giorni fa: “Se non hai un lavoro e non ricevi aiuto da nessuno e hai finito la scorta di cibo, per favore non andare a dormire senza mangiare. Scrivimi in privato senza vergognarti”.