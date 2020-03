Emergenza Covid-19 in Puglia bollettino di oggi, sono 91 i positivi e ben 17 i decessi

Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, in seguito alle informazioni diffuse dal direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, ha reso noto che domenica 29 marzo in Puglia sono stati effettuati 861 test e 91 sono risultati positivi.

I 91 positivi sono stati così suddivisi: 49 nella Provincia di Bari, 2 nella Provincia Bat, 4 nella Provincia di Brindisi, 22 nella Provincia di Foggia, 6 nella Provincia di Taranto.

15 i pazienti defunti, 2 in provincia di Bari di 93 e 90 anni, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi.