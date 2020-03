Emergenza Covid-19, il primario del Pronto Soccorso di San Giovanni Rotondo, “Ho il Coronavirus, non mi sono infettato facendomi selfie ma combattendo il virus”

“Cari amici,

non sono solito inviare messaggi sui social ma ho del tempo a disposizione. Ho letto questa mattina il messaggio del primo cittadino (credo di ieri). Nulla da eccepire se non sui dati epidemiologici che fanno difetto sia a lui che alla Prefettura.

Il sottoscritto che, fino a prova contraria, è cittadino Cagnanese, fin da lunedì ovvero da una settimana è risultato positivo al Covid 19. Di conseguenza consiglierei al sindaco di aggiornarsi in maniera adeguata. Inoltre tengo a sottolineare che non mi sono infettato facendomi i selfie come ha voluto sottolineare un emerito collaboratore di questa amministrazione ma combattendo in prima linea con un gruppo di stupendi collaboratori che continuano coraggiosamente la loro opera.

Scusatemi per questo passaggio forse un po’ polemico, forse a causa della noia dell’isolamento.

Io sto discretamente, vedrete che ci lasceremo presto alle spalle questa e altre spiacevoli vicende.

Un abbraccio a tutti, per ora virtuale, ma poi di quelli veri di cuore.”