Covid-19, bollettino Regione Puglia 20 aprile 2020 numero di positivi errato, i dati non coincidono

Il bollettino della Regione Puglia di oggi non è chiaro. Secondo lo stesso bollettino, nella nostra regione ci sono stati solo 38 casi positivi ma poi sommando i dati per tutte le province e i casi in corso di attribuzione il totale delle persone contagiate sale a 84.

Delle due cifre una dovrebbe essere quella esatta.

Aspettiamo che la regione rettifichi il bollettino… comunque riportiamo integralmente il bollettino della regione.

“Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 20 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.591 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 38 casi, così suddivisi:

28 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

15 nella Provincia di Brindisi;

16 nella Provincia di Foggia;

1 nella Provincia di Lecce;

1 nella Provincia di Taranto.

1 caso è attribuito a residente fuori regione

22 casi rilevati ieri sono in corso di attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati oggi 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 44.189 test.

Sono 431 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.567 così divisi:

1.138 nella Provincia di Bari;

335 nella Provincia di Bat;

500 nella Provincia di Brindisi;

868 nella Provincia di Foggia;

452 nella Provincia di Lecce;

243 nella Provincia di Taranto;

26 attribuiti a residenti fuori regione;

5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti”.