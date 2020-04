Emergenza Covid-19, tamponi a tappeto al Policlinico su 2 mila esami solo in tre positivi, per gli esperti l’ospedale è “pulito” dal virus

Sembra impossibile che la Puglia possa effettuare 5 mila tamponi al giorno come voleva il governatore della Puglia Michele Emiliano.

Secondo quanto riferito da capo dipartimento della Salute Vito Montanaro la Puglia può svolgere al giorno da 2 mila a 2.500 test.

Il problema sono i laboratori che non riescono a smaltire un flusso così alto di tamponi.

Al Policlinico di Bari nei giorni scorsi sono stati fatti test a tappeto, oltre 2 mila che hanno dato un esito molto confortante.

Su un numero così alto di test solo 3 sono state le persone risultate positive al virus. Secondo gli esperti i test al policlinico hanno dato un risultato molto positivo, il Policlinico è un ospedale “pulito” dal virus.

Silvio Tafuri, responsabile della control room covid del Policlinico ha così commentato i risultati dei test: “Lo scopo del test – è validare i test rapidi attraverso una verifica sul nostro personale. Sono state messe in atto procedure, è stata fatta formazione e sono stati creati percorsi per separare l’attività covid: volevamo capire se il Policlinico rimaneva un ospedale “pulito” dal virus. Nell’arco di un periodo di tempo assolutamente limitato abbiamo dimostrato che la risposta è positiva. Abbiamo trovato casi covid incidentali in ambienti a elevato rischio, spegnendo così potenziali rischi: queste persone infatti non hanno contagiato nessuno. Ed è questa sicurezza che permette qui di continuare a fare trapianti di rene e di fegato nonostante si tratti di un ospedale covid».