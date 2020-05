Michelle Hunziker offese a Giovanna Botteri, interviene Tomaso Trussardi “pensate di difendere una donna ma ne state bullizzando un’altra”

Non si placa la vicenda Striscia la notizia – Michelle Hunziker e le presunte offese alla bravissima e stimatissima Giovanna Botteri.

La trasmissione Striscia la notizia è stata accusata di aver preso pesantemente in giro la giornalista Giovanna Botteri e il suo aspetto fisico.

L’opinione pubblica ha avuto da ridire ancora di più contro la presentatrice di Striscia che ha dato la voce ad un servizio al centro del quale si metteva in risalto il modo di apparir in tv della giornalista Botteri.

Da subito Striscia ha voluto dire la sua in merito a questa vicenda e poi è intervenuta direttamente la Hunziker che, dalla sua pagina Instagram ha detto così: “Dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri. Cosa assolutamente non vera perché noi di Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima messa in piega. Questo non è attaccare una persona ma rimanere nei toni di Striscia come sempre e soprattutto non è body shaming. Cerchiamo di andare a vederle bene le cose prima di accusare”.

Questo chiarimento non è servito a nulla perché la gente ha continuato a scagliarsi contro la Hunziker e a prendere le difese della Botteri.

Ora è intervenuto anche il marito di Michelle, Tomaso Trussardi che , sempre dai social, ha chiarito la sua posizione: “Nella falsa convinzione di difendere una donna ne state brutalmente ferendo e bullizzando altre non colpevoli. Distanti, ma vicini? Io ci credevo”.

E poi ha continuato: “L’entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie. L’amarezza sta nel constatare che queste accuse nascono da una stampa il cui ruolo dovrebbe imporre di riportare e spiegare i fatti non fomentare odio e distanze”.

Anche la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è intervenuta dai social condividendo e riportando le parole di Trussardi e scrivendo: “Non aggiungo altro”.