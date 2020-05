Spagna calabrone asiatico gigante killer, punge e uccide un uomo di 54 anni

La pura per la comparsa anche in Italia dei pericolosi calabroni giganti è tanta. E’ notizia di oggi che in un paesino della Galizia a nord della Spagna a Villestro un agricoltore di 54 anni è morto per choc anafilattico, in seguito alla puntura di un calabrone gigante asiatico.

Il calabrone killer si era avvicinato a un nido di vespe. L’agricoltore ha cercato di difendere il nido dall’assalto del calabrone che non ha esitato a pungerlo.

Il calabrone è rima arrivato negli Stati Uniti e poi in Europa tramite la Francia.

L’agricoltore è stato punto sul sopracciglio e a nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita.