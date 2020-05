Emergenza Covid, 19, si fotografa sulla spiaggia di Honolulu delle Hawaii e pubblica la foto sui social e viene arrestato

Un uomo di New York ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza sulle spiagge delle Hawaii. L’uomo si è fatto scattare una foto che lo ritraeva sulla spiaggia con una tavola da surf e poi aveva pubblicato la foto sui social.

Quella foto però gli è costata l’arresto con una cauzione di 4000 dollari. L’uomo ha violato la quarantena imposta dal governo delle Hawaii.

L’uomo era arrivato a Honolulu lo scorso lunedì e invece di stare in quarantena per 14 giorni come previsto per i turisti dal governo delle Hawaii, aveva deciso di andare subito in spiaggia.

Le Hawaii in questa emergenza Covid-19 hanno registrato 638 casi positivi e 17 decessi.