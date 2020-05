Emergenza Covid-19 a Bari è già finita, via Sparano e lungomare presi d’assalto e macchine posteggiate in tripla fila

Il Quartiere Murat e il lungomare di Bari ieri sera sono stati presi d’assalto da alcuni baresi. La distanza sociale e l’emergenza Covid-19 ieri era un lontano ricordo.

La Polizia locale ha cercato in tutti i modi per tenere a bada tantissimi giovani che si erano riversati sia sul lungomare che in via Sparano.

Alcuni ragazzi non indossavano nemmeno la mascherina. La situazione critica è rientrata solo intorno alle 22 di ieri sera.

La Polizia ha elevato nella solo giornata di ieri 14 molte per il mancato rispetto delle norme anticovid.