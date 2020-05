Emergenza Covid-19, Emiliano “le spiagge libere devono essere gestite come i lidi attrezzati”

Emiliano, in una lunga intervista rilasciata a 24 Mattino su Radio 24 ha parlato di come verranno gestite le spiagge libere in Puglia.

“Noi abbiamo molte spiagge libere che dobbiamo presidiare con i Comuni nella stessa maniera dei lidi attrezzati, perché sono i Comuni che se ne occupano. Bari per esempio ha chilometri e chilometri di spiagge libere gestite dal Comune”.

I lidi pugliesi riapriranno da lunedì 25 maggio, a tal proposto Emiliano ha detto che: “Sarà difficile gestire le spiagge pubbliche? Se penso a tre mesi tutto sembrava difficile, adesso mi sembra un miracolo essere arrivati a oggi”.