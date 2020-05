0 SHARES Condividi Tweet

Nella notte appena trascorsa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una nuova scossa di terremoto.

La scossa, di magnitudo 5.8, è stata localizzata a largo delle coste greche, nel Mar Jonio. L’evento sismico è avvenuto alle ore 1,43 di oggi.

La scossa è stata avvertita in quasi tutto il Sud d’Italia, in particolare in Puglia. Soprattutto nel salento e in provincia di Brindisi.