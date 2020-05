Coronavirus Puglia, stanziati 9,7 mln per tutte le famiglie che ne hanno bisogno

0 SHARES Condividi Tweet

L’assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri ha fatto sapere che la giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 9,7 milioni di euro da assegnare ai comuni.

L‘assessore ha dichiarato: «Nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che Regione e Comuni facciano, nel rispetto dei propri ruoli e funzioni, ogni sforzo utile a mantenere e rafforzare la massima coesione sociale di fronte alle sfide delle emergenza, con particolare attenzione nei confronti di coloro che si trovano a causa della pandemia in condizione di grave disagio socio-economico.

E poi ha aggiunto: «Alla luce del permanere della situazione di particolare emergenza socio-economica in Puglia abbiamo inteso adottare con estrema rapidità una misura capace di dare continuità agli interventi già in essere, offrendo una ulteriore risposta ai bisogni essenziali, anche non alimentari, dei nuclei familiari pugliesi più esposti alla crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19».