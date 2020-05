Ricciardi “E’ presto per aprire la Lombardia”, Salvini: ” questo consulente del governo non ne ha azzeccata una e dà lezioni “

0 SHARES Condividi Tweet

Finalmente è arrivato il momento per l’Italia di ricominciare a vivere ma c’è chi, ancora, porrebbe dei freni .

Questo è il caso di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute che ha dichiarato di non essere affatto d’accordo nel riaprire la Lombardia perché, a suo dire, sarebbe prudente attendere ancora.

Infatti, ha dichiarato: “il trend generale è sicuramente positivo, e stanno andando nella giusta direzione anche regioni come Liguria e Piemonte. I numeri della Lombardia inducono però ancora alla prudenza. Dove la circolazione del virus è ancora intensa bisogna essere prudenti, quindi per la Lombardia un pò di attendismo non guasterebbe. Ma le mie sono considerazioni scientifiche, poi spetta alla politica decidere in base ad altre considerazioni sociali ed economiche”.

Salvini, quando ha ascoltato queste dichiarazioni ha perso le staffe e ha detto su twitter: “Ma questo consulente del governo, che non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio, ancora dà lezioni?”.

Ricciardi, a proposito del “patentino di immunità” voluto dalla regione Sardegna, ha sostenuto : “Di per sè è un’idea affascinante, ma non è attuabile. Se parliamo dei test diagnostici rapidi non hanno ancora dimostrato di poter rilevare con sicurezza la presenza del virus nell’organismo. Riguardo i test sierologici invece non sappiamo se gli anticorpi siano effettivamente neutralizzanti e quanto eventualmente possa durare la loro azione protettiva”.

E poi ha commentato anche la possibilità che il virus si ripresenti a ottobre prossimo: “Solitamente accade per tutti i virus che colpiscono le vie respiratorie. Per questo non dobbiamo farci cogliere impreparati”.