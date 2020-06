Puglia, commissario di polizia ha tentato il suicidio, lo aspettavano in Tribunale

0 SHARES Condividi Tweet

E’ di poco fa la notizia che il commissario di polizia di Manfredonia, Pierfrancesco Muriana ha tentato il suicidio mentre era atteso in Tribunale per i fatti di Rigopiano.

Il commissario è stato trovato nella sua auto nel cui abitacolo c’era monossido di carbonio, svenuto.

E’ stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, a Chieuti

Il dirigente del Commissariato di Polizia che ha 49anni era a Francavilla al Mare ed è stato trovato, privo di sensi nella sua auto nel parcheggio dello stadio.

Il dirigente che era capo della mobile di Pescara questa mattina doveva essere ascoltato in Tribunale e interrogato per il reato di calunnia in seguito alla tragedia avvenuta presso l’hotel Rigopiano.