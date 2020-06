Modugno, partecipa ad alcuni incontri e a una cerimonia religiosa, poi scopre di aver contratto il virus al rientro dall’Albania

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di Modugno ha scoperto di essere positivo al Covid-19 dopo un viaggio in Albania. L’uomo, rientrato da qualche giorno nella cittadina in provincia di Bari, aveva partecipato in città a alcuni incontri e a un rito religioso nella parrocchia di Sant’Ottavio.

La chiesa è stata immediatamente chiusa per sanificazione. Il caso dell’uomo contagiato a Modugno è stato reso pubblico con un post su Facebook dal sindaco Nicola Magrone.

Il Sindaco ha così commentato l’episodio: “Medici del territorio hanno informato di un caso di contagio nel comune di Modugno, un cittadino rientrato dall’Albania che ha soggiornato in questi ultimi giorni in città partecipando a vari incontri ed una cerimonia religiosa nella parrocchia di Sant’Ottavio”

Il primo cittadino ha informato la cittadinanza che: “Il parroco informa che l’Asl ha già contattato le persone che hanno avuto contatti. In attesa di ulteriori accertamenti e verifiche si invita la cittadinanza ad essere prudente e più diligente del solito nel rispetto delle misure anticovid”.