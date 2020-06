Ragazza di 28 anni senza vita trovata davanti al pronto soccorso, giallo su cosa sia accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Questa mattina è stata trovata, senza vita, davanti al pronto soccorso di Scorrano, Lecce, una ragazza di 28 anni, Eleonora Greco.

La ragazza, che viveva a Galatina, ha perso la vita ma è ancora giallo sulla causa.

Per il momento gli inquirenti credono si sia trattato di un’overdose ma non c’è ancora nulla di certo.

Gli investigatori sono aperti a qualunque pista e stanno ascoltando tutti i parenti e gli amici della ragazza per poter ricostruire la vita di Eleonora fino ai suoi ultimi istanti di vita.

Eleonora non è arrivata da sola davanti al pronto soccorso ma è stata accompagnata da un ragazzo che è già stato identificato e che in queste ore è in caserma con i carabinieri che lo stanno interrogando per capire cosa sia accaduto a questa povera e sfortunata ragazza.