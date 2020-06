Caterina Balivo in vacanza al mare scopre una nuova travolgente attrazione

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo, popolarissima conduttrice di “Vieni da me” si è concessa con tutta la sua famiglia qualche giorno di vacanza sulle spiagge del mare dell’Argentario.

La bella e simpatica presentatrice ha rivelato a i suoi tanti fan che questa è stata l’ultima sua stagione alla guida di “Vieni da me”.

La Balivo, però, non ha voluto rivelare i suoi progetti futuri anche se ha fatto intuire qualcosa.

LA NUOVA PASSIONE DELLA BELLA E BRAVA CONDUTTRICE

La conduttrice, nella sua casa all’Argentario a due passi dal meraviglioso mare, ha voluto condividere con i suoi fan la sua nuova e travolgente passione.

La Balivo ha scoperto di amare i proverbi popolari “

Amo i proverbi, vere e proprie massime di vita, frutto della saggezza popolare o della cosiddetta ‘filosofia popolare’. In casa ho ritrovato questo libricino dei proverbi del 1882 e sono letteralmente impazzita!”

La Balivo è super impegnata in casa. Sposata da agosto 2014 con Guido Maria Brera. La bella presentatrice è impegnata a accudire i suoi due figli Guido Alberto e Cora e Costanza e Roberto i figli di suo marito nati da una precedente sua relazione.

L’AMORE PER LA FAMIGLIA E PER LA NATURA

Per dimostrare di essere una famiglia molto affiatata Balivo, suo marito e i quattro figli hanno deciso di fare tutti insieme una bellissima azione, hanno ripulito una spiaggia vicinissima alla loro casa a mare.

La Balivo starebbe meditando sul suo futuro e pensando a nuovi progetti e in particolare a un nuovo programma.

Un nuovo format ideato dalla stessa conduttrice e da suo marito Guido Maria Brera durante il periodo di quarantena che già sui social ha avuto un grandissimo seguito.

L’ADDIO A “VIENI DA ME”

Caterina Balivo aveva decido di dire addio al programma “Vieni da Me” sempre da lei ideato, dopo due anni ricchi di soddisfazioni personali e per la Rai.

In precedenza, la Balivo conduceva Detto Fatto ora condotto dalla pugliese Bianca Guaccero.

La Balivo ha voluto spiegare il motivo del suo addio al tanto amato programma:

“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l’energia di fare un altro anno di ‘Vieni da me’. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”.