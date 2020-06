Albano dichiarazione dolcissima su Romina Power: “Avevo accanto a me una persona che…”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina Power sono una coppia che ha sempre fatto sognare e che non smetterà di far sognare anche se ora coppia non è più.

I due hanno vissuto una meravigliosa storia d’amore che seguiva tutta Italia fino a che il sogno d’amore si è infranto con la scomparsa e la presunta morte della figlia maggiore, Ylenia. Da quel momento Albano e Romina non sono stati più una coppia e la famiglia si è sfasciata aggiungendo dolore a dolore.

La famiglia di Romina e Albano

Romina e Albano sono stati, insieme ai loro figli, una famiglia molto solida con valori importanti.

Da poco è morta la mamma di Albano Carrisi e il dolore è stato immenso perché, a detta di tutti, anche di Romina Power, era una colonna portante della famiglia, un punto di riferimento a cui tutti si appoggiavano.

Anche Romina Power dopo la morte della suocera ha avuto per lei parole dolcissime e l’ha dipinta come una donna meravigliosa con cui la sera vedeva insieme la tv.

I figli di Albano e Romina sono molto legati ai loro genitori e non perdono occasione per spendere parole bellissime, di gratitudine e amore per loro.

La guerra tra Albano e Romina

Come accade spessissimo quando ci si lascia, per molti anni si vive nel rancore e ci si fa la guerra per tanti motivi.

Lo stesso è accaduto a loro anche perché Albano si è rifatto un’altra vita accanto a Loredana Lecciso da cui ha avuto anche altri due figli.

Per molto tempo c’è stata guerra tra i due ex coniugi e poi hanno ritrovato una nuova intesa anche riuscendo a ritornare come copia, almeno nella musica.

Hanno tenuto tanti concerti e tutti hanno riscosso un successo enorme.

Le parole dolcissime per Romina

Dopo l’ultimo periodo in cui Albano e Romina sono apparsi di nuovo in tensione tra loro, qualche giorno fa Albano ha voluto dedicarle delle parole dolcissime e, anche inaspettate: “Avevo accanto a me una persona che si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla” .

E poi ha continuato: “Il primo acquisto è stato ispirato proprio a lei. Ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata, questa è stata la prima attività che ho avviato, nel 1973 ho prodotto il mio primo vino che ho chiamato Don Carmelo in onore di mio padre e che è il vino storico della mia cantina”.