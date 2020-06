Federico Fashion Style presenta il conto da 5.000,00 euro alla cliente e scoppia una lite terribile, arriva la polizia

0 SHARES Condividi Tweet

E’ noto che quando si va dal parrucchiere è sempre bene parlare prima dei trattamenti da fare e chiedere il preventivo perché quando in un salone di bellezza propongono alla cliente i trattamenti, ognuno di loro ha un costo, di solito anche molto salato.

E’ certamente indispensabile scegliere anche il salone di bellezza a cui affidarsi perché più è conosciuto e famoso e maggiori sono i costi da sopportare.

La cliente ha chiesto trattamenti molto costosi

La vicenda che è accaduta nel salone Federico Fashion Style non accade certo spessissimo perché di solito si è molto accorti prima di dare l’ok ai trattamenti che propone il parrucchiere di fiducia ma, forse, la cliente che ha reclamato per il conto presentatole non aveva considerato alcuni aspetti.

La vicenda, che si è conclusa con l’arrivo della polizia, è iniziata quando la signora, terminati i trattamenti richiesti, ha chiesto il conto e le è stato portato uno da 5.000,00 euro.

La signora si è immediatamente ribellata non accettando di pagare quella cifra ed è iniziata una discussone che è ben presto degenerata.

L’arrivo della polizia

I dipendenti del salone si sono visti costretti a chiamare la polizia

perché a lite stava prendendo una brutta piega e, oltre alla discussione accesissima c’era anche il resto della clientela che stava assistendo ad una scena certamente poco gradevole.

Quando è arrivata la polizia gli animi si sono calmati e le parti sono riuscite a trovare un accordo sul prezzo per la metà dell’importo iniziale richiesto e cioè 1.500,00 euro.

Il salone “Federico Fashion Style, ad Anzio, in Piazza Pollastriniteatro di questa vicenda è quello di Federico Lauri che ha raccontato, riferendosi ad un altro episodio che negli anni gli è capitato così, a proposito di come gestisce il suo salone nella più assoluta trasparenza: «Tutto comincia con una mia consulenza e solo dopo l’accettazione del preventivo si procede con il lavoro ci sono lavori che hanno un costo più o meno alto, a seconda del trattamento che ha cliente per sua volontà decide di fare».

E’ evidente che quando si sceglie un salone di bellezza del genere ci si deve aspettare un conto proporzionato alla fama data certamente dalla bravura di chi ci lavoro dentro.

Nel caso specifico Federico ha anche partecipato in tv a diversi realiti ambientati nei saloni di bellezza e, dunque la sua esperienza, professionalità e fama hanno un costo del quale è sempre meglio accertarsi prima di affidarsi a nomi così altisonanti.