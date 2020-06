Escursione finita in tragedia, donna viene colpita da un filmine, è in fin di vita

0 SHARES Condividi Tweet

In pochissimi minuti una bellissima escursione è terminata in tragedia. Una donna in provincia di Ascoli era sui monti sibillini con alcuni famigliari quando è stata improvvisamente colpita da un fulmine.

La donna è stata subito soccorsa ma le sue condizioni sono apparse gravissime. Trasportata in codice rosso in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona è stata poi trasferita all’ospedale di Ascoli.

La donna è in fin di vita.