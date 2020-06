Domenica In, Mara Venier da settembre al mio fianco voglio Stefano De Martino perché …

0 SHARES Condividi Tweet

Da settembre partirà Domenica In e Mara Venier, che è un vulcano di idee, ha già deciso che, al suo fianco, vuole Stefano De Martino.

A Mara Venier, Stefano De Martino è piaciuto tantissimo ogni volta che l’ho avuto come ospite in collegamento, infatti ha detto che per lei è stato una rivelazione.

Mara Venier e la sua famiglia

La Venier, in occasione di un’intervista concessa a Il Messaggero, ha spiegato di avere voglia di passare quanto più tempo possibile in famiglia.

Zia Mara ha dichiarato così: “Credo che finirò con Domenica In e poi arrivederci. Ma quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia”.

Mara Venier tiene tantissimo alla sua famiglia e non perde occasione per rimarcarlo, nomina sempre il marito, Nicola Carraro come l’amore della vita e poi i figli e i nipoti con l’ultimo arrivato che, come dice sempre lei, è la sua ragione di vita.

Questa bella famiglia la Venier vuole iniziare a godersela veramente dopo aver lavorato tantissimo in televisione ed essersi presa tante soddisfazioni.

La prossima Dominica In

Per la prossima Domenica In, Mara Venier ha qualche idea già molto chiara qualche altra un po’ meno , infatti ha spiegato: «Avevo pensato di rifare il gruppone, come le mie prime edizioni. La prossima settimana cominciamo le riunioni, qui a casa mia. Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste».

E poi dà ancora qualche anteprima e racconta che accanto a lei vorrebbe: “Due uomini e una donna, non so ancora. Ho tante idee…”.

La Rai, c’è da scommetterci che farà di tutto per accontentarla perché è davvero la numero uno.

Dei due uomini non ha dubbi sul nome di uno, Stefano De Martino, infatti dice: «Chi vorrei accanto a me? Intanto, Stefano De Martino, una vera rivelazione. Lui lo voglio».

La Domenica pomeriggio la lotta contro Canale 5 al cui timone c’è Barbara D’Urso è spietata e per questo che Mara Venier darà il massimo per restare sempre al top degli ascolti come ha fatto quest’anno dando un’inpennata agli ascolti di Domenica In dell’anno precedente condotta dalle sorelle Parodi.