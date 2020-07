Al Bano a Vita in Diretta Estate: «Sto preparando il funerale, ha già la bara, lo studio rimane con il fiato sospeso

0 SHARES Condividi Tweet

Albano riscuote successi dovunque e, nonostante l’età non più giovanissima, non si stanca mai e continua a fare concerti, ad andare ospite in trasmissioni varie e a stupire ancora con la sua meravigliosa voce.

I concerti di Albano e Romina Power

Dopo anni di liti, aule di tribunale , accuse reciproche e silenzi ora la coppia Romina Power Albano è tornata a fare musica insieme e il pubblico è loro grato.

I concerti che insieme tengono in giro per il mondo fanno subito il tutto esaurito e riverderli insieme riporta indietro negli anni quando, ancora marito e moglie, con una famiglia a casa composta da quattro figli erano l’emblema della felicità.

Poi le cose sono cambiate, il dolore, il lutto e la disgregazione della famiglia sono stati, anche, per l’Italia intera fonte di dolore. Hanno passato anni a parlarsi solo tramite gli avvocati rinfacciandosi la perdita di una figlia mai più ritrovata e poi, il tempo ha rimesso a posto tutti i tasselli e loro si sono ritrovati con una complicità rinnovata che è palpabile quando sono insieme sul palco per far rivivere quella magia mai dimenticata.

Albano e la dichiarazione choc

Albano è stato ospite a Vita in Diretta Estate e ha fatto una dichiarazione che, sulle prime, ha lasciato il pubblico di sasso.

Albano ha detto: «Sto preparando un funerale, ho preso una bara…».

I conduttori, i bravissimi Marcello Masi e Andrea Delogu sono rimasti per qualche frazione di secondo in silenzio ma poi Albano ha voluto precisare, rassicurando tutti: «È il funerale del covid. Ho messo la data di nascita e aspetto di mettere la data di morte. Festeggeremo».

Dopo che la tensione si è sciolta, i conduttori hanno annunciato alcuni brani che Albano ha cantato negli anni e sono partiti dei filmati, a quel punto, dopo aver ascoltato la strepitosa voce di Albano, il conduttore Marcello Masi gli ha detto: «Quando canti te non ce n’è per nessuno».

E Albano gli ha risposto: “Per me significa vivere, senza non ci posso stare”.

Infatti, è difficile immaginare il panorama musicale senza la voce di Albano.

Ora, terminata la pausa forzata dovuta alla pandemia da coronavirus, i cantanti stanno riprendendo i concerti e a breve anche Albano riprenderà i suoi. Ora per beneficenza sta cantando anche per gli operatori sanitari come quelli del Policlinico di Bari. Per lui è un modo di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto durante la pandemia mettendo a rischio anche la loro vita.