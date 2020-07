Stefano e Belen, arriva la bomba sul nome che ha fatto finire il matrimonio, si tratterebbe di Alessia Marcuzzi, tutti i dettagli

0 SHARES Condividi Tweet

Il matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è giunto al capolinea e, secondo le indiscrezioni che sono circolate fin dalla prime ore, si dovrebbe dare la responsabilità ad un tradimento da parte di Stefano.

I vicini di casa di Stefano e Belen hanno riferito che la sera prima che lui facesse le valige e andasse via per partire verso Napoli per la conduzione di Made in sud, nella casa dei due ci sarebbe stata una lite fortissima e le urla si sarebbero sentite forti e chiare.

La riconciliazione prima della seconda rottura

Dopo il primo allontanamento tutti i fans della coppia avevano sperato che marito e moglie si riconciliassero e, anche se Belen ha avuto un’altra storia che sembrava anche molto importante con Iannone e a Stefano si erano attribuite tante storie, i segnali che potessero tornare insieme c’erano perché sembravano sempre innamorati.

Poi, dopo diverso tempo, è avvenuto ciò che i follower speravano: sono stati sorpresi insieme in aeroporto che, teneramente si scambiavano effusioni e poi c’è stato il ritorno di Stefano a casa.

La famiglia, insieme al piccolo Santiago, si era riunita e loro sembravano davvero molto felici.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

E’ delle ultime ore la notizia che svela come mai Belen e Stefano si sarebbero lasciati e a far sapere il motivo è Dagospia

Dagospia riferisce così: «Belen Rodriguez ha scoperto la relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi».

Il sito di Roberto D’Agostino svela che Stefano De Martino avrebbe una relazione con Alessia Marcuzzi che da un po’ di tempo vivrebbe separata dal marito Paolo Calabresi.

I due avevano motivato il loro vivere in case separate con la circostanza che stavano ristrutturando un appartamento ma sembrerebbe che la coppia fosse in crisi da un bel po’ di tempo.

Belen, dal canto suo è a Capri con un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi.

Dagospia riferisce: «C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi ed è la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi».

Anche Il Messaggero giorni fa aveva rivelato che Stefano De Martino stava vivendo una storia d’amore con una conduttrice “più grande di lui”.

Si aspettano smentite o conferme anche se non direttamente dai diretti interessati che, difficilmente racconteranno la verità soprattutto se è quella anticipata da Dagospia ma foto e testimonianze.