Vita in diretta, i due conduttori non se le mandano a dire, Marcello Masi risponde a tono a Andrea Delogu: «Fatti gli affari tuoi…»

Questa estate sta succedendo davvero di tutto in televisione e le trasmissioni hanno conduttori che difficilmente mascherano ciò che provano. Forse perché la tensione dovuta alla pandemia da coronavirus ha reso tutti più veri e anche poco tolleranti.

Abbiamo assistito alle tensioni tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, e a quella che sembrava ma non era tra Adriana Volpe e Alessio Viola o alle esternazioni continue di Pierluigi Diaco.

Il battibecco tra Andrea Delogu e Marcello Masi

Quando le conduzioni di trasmissioni televisive sono affidate a due conduttori accade spesso registrare un po’ di tensione , gli spazi rubati, i momenti di sovraesposizione ecc. E’ accaduto in modo eclatante a Lorella Cuccarini e Alberto Matano anche se non è poi sempre così come la stessa Cuccarini ha tenuto a precisare ricordando gli anni bellissimi di coconduzione accanto a Marco Columbro e l’ha fatto in occasione dei 70 anni del suo amico.

Invece ora Vita in diretta Estate è condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi che, almeno per il momento, sembrano andare molto d’accordo.

E’ una conduzione fresca e allegra che sta dando molta compagnia a chi l’estate la sta trascorrendo a casa e in questo momento storico, sono in tanti.

A testimoniare la sintonia tra i due conduttori è un battibecco simpatico che i due hanno inscenato scatenando l’ilarità del pubblico.

Andrea Delogu verso la fine della trasmissione ha chiesto a Marcello Masi che aveva una cartellina tra le mani cosa fosse previsto dalla scaletta ma Masi le ha risposto: «La cartellina è vuota, mi serve solo per coprire la pancia».

Andrea Delogu, con simpatia e con un bel sorriso gli ha chiesto: «Hai la cartellina finta?».

E Marcello Masi, per tutta risposta facendo capire di stare a divertirsi le ha risosto: «Fatti gli affari tuoi, mi serve per coprire la pancia…».

I commenti del web sui nuovi conduttori

Questa finto e simpatico battibecco è piaciuto molto sia al pubblico di Vita in diretta estate che agli utenti del web perché poi è stata riportata sulla pagina facebook del programma e in tanti hanno commentato sempre nello stesso senso e cioè:

«I due nuovi conduttori sono simpatici e affiatati. Troppo forti, rappresentano la normalità».

Questa conduzione sta piacendo molto e sta dando tanta serenità a chi la guarda . Un bel successo e un bel risultato dopo tutte le tensioni della parte finale di Vita in diretta. L’ultima lite sempre allo stesso riguardo è avvenuta tra Pierluigi Diaco che ha preso le difese di Lorella Cuccarini e Alberto Matano che, in linea con il comportamento adottato fino a questo momento non ha risposto nulla e ha scelto il silenzio.