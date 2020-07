Stefano De Martino in barca con una bellissima bionda, è lei che inaspettatamente sui social svela tutto

0 SHARES Condividi Tweet

L’amore tra Stefano De Martino e Belen è ormai giunto al capolinea.

Complice due caratteri diversi, la quarantena, i parenti di lei o solo loro sanno cosa, la ripresa della storia è durata davvero poco a dispetto di tutti quelli che su questo amore hanno sempre scommesso e ci hanno sempre sperato.

La coppia fa sognare e, dopo che avevano iniziato a rifrequentarsi, tutti avevano scommesso che questa volta sarebbe stato per sempre.

Invece le cose non sono andate così.

La rottura tra Stefano e Belen

Girava da un po’ la notizia che i due fossero ai ferri corti ma poi testimoni hanno raccontato che la sera prima dell’addio, prima che Stefano facesse le valigie e andasse via di casa i due avevano litigato con toni di voce altissimi.

I motivi della fine di questa bella storia d’amore non si conoscono e, forse, non si conosceranno mai e così è anche giusto.

Le voci sempre più insistenti parlano di tradimenti da parte di Stefano De Martino e anche le frasi dette e non dette da Belen vanno in quella direzione.

Infatti, Belen sui social aveva detto che non è scema al punto di sopportare qualunque cosa, invece De Martino , molto più propenso al silenzio, aveva detto che non parlava non per rispetto ma per discrezione.

Stefano De Martino in barca con una ragazza bellissima

In questi giorni Stefano De Martino è stato paparazzato in barca con una ragazza bellissima.

Subito si è pensato che fosse la conferma delle voci che giravano e cioè che De Martino ha già un altro amore.

Ma è stata proprio la ragazza in questione a voler chiarire la sua posizione e, dunque ora si sa che si chiama Emma Scalondro e che era in barca si con Stefano De Martino ma anche con il proprio fidanzato, Andrea Lezza.

Questa ragazza, che di lavoro fa la consulente di immagine, è davvero molto bella e ha detto così a fanpage.it “eravamo in 4 e c’era anche il mio ragazzo, amico di Stefano. Le foto sono state ritagliate per far uscire qualcosa che non esiste”.

I ragazzi che facevano un giro in barca a Procida erano, dunque, in quattro. Perciò, almeno per il momento, nessun nuovo amore all’orizzonte per Stefano De Martino.

Belen avrà tirato un sospiro di sollievo.

In ogni caso la vita dei due continuerà a essere in copertina di tanti giornali e entrambi sono certamente rassegnati a dover, periodicamente, smentire cosa di sbagliato viene loro attribuito.

