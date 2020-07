Pierluigi Diaco tratta male ospiti e collaboratori, poi spiega come mai lo fa, il web gli si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni abbiamo visto Pierluigi Diaco perdere la pazienza in più occasioni mentre era alla conduzione del suo programma televisivo della fascia pomeridiana “Io e Te”.

In più occasioni Pierluigi Diaco non è piaciuto al pubblico che lo ha criticato sul web e lo ha attaccato.

Pierluigi Diaco perde la pazienza con ospiti e collaboratori

Durante diverse puntate di “Io e te” Pierluigi Diaco ha, in diverse occasioni, “maltrattato” anche se in modo molto soft sia gli ospiti in studio, famosi e non sia i suoi collaboratori. Infatti ha perso la pazienza quando, qualche collaboratore distrattamente è passato davanti alla telecamere oscurandolo per qualche frazione di secondo e gli ha detto: “datte na calmata”.

Forse con chi ha non ha avuto un modo di fare proprio gentilissimo è stato con Jo Squilllo che, comunque, ha retto bene e non ha mai perso le staffe nonostante Diaco la trattasse in modo poco carino. Ma anche quando qualche ospite non famoso ha corretto Diaco perché stava dando qualche informazione sbagliata sul proprio conto, la risposta piccata del conduttore è stata “Vuole condurre lei?”

La giustificazione di Pierluigi Diaco non piace al web

Ogni volta che il conduttore si è comportato in modo poco carino con ospiti e collaboratori in studio il mondo del web ha avuto da ridire sui social e allora Diaco, che certamente avrà avuto modo di leggere ciò che è stato scritto sul suo conto, ha detto così in puntata quando ha avuto come ospite Flavio Insinna che, anche lui, non si è distinto per carineria in un suo programma televisivo. Le scenate fatte da Insinna a collaboratori e concorrenti sono state poi riprese da Striscia che le ha mandate in onda. E allora Diaco riferendosi a quelle e ai suoi comportamenti ha detto: “ho perso la pazienza, ma in realtà chiedevo aiuto”

“Io qualche volta, come Flavio, ho perso lucidità e pazienza. Ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto. E fare questo lavoro con passione e dedizione come facciamo io e questo signore qui, a volte porta a perdere pazienza. Quindi se avete visto in questi anni audio o video, non pensate che rappresentino i personaggi televisivi, perché come accade a voi di perdere la pazienza, accade anche a noi”.

Ma il web, anche in questo caso, gli si è rivolto contro e gli ha replicato che, se non è in grado di reggere lo stress che il suo lavoro comporta fa prima a cambiare mestiere.