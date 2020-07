Alessia Marcuzzi va al ristorante con Alfonso Signorini che posta la foto e dice: “De Martino è alla cassa a pagare il conto”

0 SHARES Condividi Tweet

Il gossip che ha raccontato di una storia clandestina tra la bellissima Alessia Marcuzzi e il fisicato Stefano De Martino sembra essersi un po’ placata. Da qualche giorno non tiene più banco e i protagonisti, fotografati nelle più disparate situazioni, ognuno per conto proprio, si mostrano sereni e felici come, probabilmente, non lo saranno per la tempesta che li ha attraversati.

L’unica particolarità da sottolineare è che, per un caso fortuito si trovano tutti e quattro, Stefano e Alessia con i rispettivi coniugi anche se Stefano e Belen separati sulla costiera amalfitana dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza.

Alessia è in compagnia del marito Paolo Calabresi che non l’ha lasciata un attimo da quando è esplosa la bomba che l’ha vista coinvolta in prima persona e, sempre stando al gossip era fuori di sé dalla rabbia per come vedeva la moglie soffrire, a loro dire, ingiustamente.

Belen e la sua estate

Belen sta trascorrendo l’estate, o almeno qualche giorno, sulla costiera amalfitana in compagnia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi mentre Stefano con un gruppo di amici.

Belen è apparsa felice con la nuova compagnia che sembra più di un’amicizia ma qualcuno ha sottolineato che dai suoi occhi non traspare la felicità.

A dirla così è stata Alba Parietti che ha riconosciuto negli occhi di Belen la stessa paura dell’abbandono che ha avuto lei quando è finita la sua bellissima storia d’amore con Lambert.

Ma Belen difronte a questi commenti è rimasta in silenzio anche se qualcuno ha sussurrato che a mettere in giro il gossip tra il marito e la Marcuzzi sia stata, indirettamente, proprio lei.

Alessia Marcuzzi al ristorante con Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha postato una foto sui social che lo ritrae in compagnia di Alessia Marcuzzi fuori da un ristorante dopo avere finito di cenare.

Signorini ha aggiunto la seguente didascalia a corredo della foto “Serata matta…PS. Stefano De Martino era dentro a pagare…”

lasciando intendere che nella foto De Martino non c’era solo perchè era dentro a pagare il conto.

E’ chiara l’ironia di Signorini che a cena con l’amica ha voluto sdrammatizzare su ciò che è stato insinuato.

Tra i tanti like di tutti quelli che hanno inteso la battuta è comparso anche Malgioglio che, per stare al gioco, ha commentato: “Stefano De Martino un uomo generoso”.