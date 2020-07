Mara Venier perde la pazienza sui social e litiga duramente con una follower

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ha terminato la stagione di “Domenica in” in modo trionfale. Nonostante tutto quello che le è accaduto, il covid, la preoccupazione per la salute del marito, l’attacco di una parte della redazione, una gamba ingessata è andata dritta per la sua strada ed è arrivata fino alla fine determinata , agguerrita e sempre sorridente. Non ha mai nascosto al suo pubblico, che la ama tantissimo, ogni sua preoccupazione ma poi, pochi istanti dopo ha ritrovato la forza, l’energia e la grinta.

Mara Venier e la sua lunga conduzione di un anno di Domenica In

Durante questo anno è accaduto veramente di tutto che ha messo a dura prova la forza d’animo di Mara Venier. Tanti gli episodi che si sono susseguiti che avrebbero logorato in nervi di chiunque e certamente anche Mara Venier non ne è passata indenne ma la sua forza è davvero sorprendente.

Mara Venier ama tantissimo il suo lavoro e questo è evidente e forse proprio questo è il suo segreto.

Durante quest’anno ha dovuto affrontare una prova durissima, quella con la convivenza con il covid che l’ha spaventata moltissimo come lei stessa ha ammesso anche e soprattutto perché ha temuto per la salute del marito.

Poi è stata accusata da una parte della redazione di non usare toni molto garbati sempre e anche lì, ha inghiottito ed è andata avanti salvo poi ogni tanto lanciare qualche frecciatina a chi l’aveva accusata.

E’ stata anche accusata di aver abbracciato Romina Power in un momento in cui era obbligatorio il distanziamento sociale e anche Maurizio Costanzo è intervenuto su questa faccenda bacchettandola.

Insomma, varie sono state le situazioni con cui ha dovuto fare i conti ma ne è uscita vincete ed è stata riconfermata per la prossima stagione.

Mara Venier attacca duramente un follower

Fra le tante situazioni complicate che le sono capitate c’è stata anche una frattura al piede e Mara Venier ha dovuto condurre con la gamba ingessata.

Qualche giorno fa, finalmente, ha tolto il gesso e ha ricominciato a camminare anche senza stampelle che nei primi tempi l’avevano aiutata.

Ha poi postato sui social, dove è molto attiva, un video che la ritrae quando cammina per la prima volta senza stampelle e lei dice così “Dopo due mesi piano ….piano …faccio i primi passi…cammino, cammino!”

Ma è stata attaccata da una follower, Lucrezia che le ha scritto così: “Bella era…adesso arrivata a 70 anni meglio coprirsi se non hai più niente di bello da mostrare, questo vale per tutte”.

La Venier immediatamente ha controbattuto: “Cara, perché non va leggermente affan**lo…orgogliosa dei miei anni”.

Per tutta risposta la follower ha detto: “Grazie, sempre molto educata. Non era un insulto ma ti riveli per quello che sei, col cuore”.

E la Venier: “Ma vaffanc****”.