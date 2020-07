Pierluigi Diaco a Paolo Ciavarro: «Non mi interessa nulla del GfVip e di Clizia Incorvaia», Ciavarro rimane a bocca aperta e in studio cala un silenzio imbarazzante

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco sta continuando, con grandissimo successo, il suo programma pomeridiano targato Rai 1 “Io e te”.

Il programma, che si avvale anche della partecipazione simpatica e brillante di Katia Ricciarelli, è un successo e non si capisce come mai non riprenderà per la stagione prossima. Infatti, il programma è seguitissimo, piace ma Pierluigi Diaco lo condurrà fino al 4 settembre e poi “Io e te”, almeno stando alle ultime notizie, non andrà più in onda.

Pierluigi Diaco e la sua conduzione originale

Siamo abituati a vedere in tv conduttori molto ospitali, pacati con gli ospiti e molto garbati. Di solito, quando si invita un ospite lo si mette a proprio agio proponendogli argomenti di cui parla volentieri e tralasciandone altri che , magari, l’ospite non vuole trattare.

Il conduttore è il padrone di casa e, come ogni padrone di casa che si rispetti, deve essere molto accogliente.

Pierluigi Diaco invece, ci ha abituati ad un altro tipo di conduzione. Vera, diretta e senza filtri. All’inizio questo suo modo di fare ha un po’ spiazzato e sia il pubblico in studio, sia quello a casa che gli stessi ospiti che, diverse volte, sono rimasti senza parole. Il web, poi lo ha attaccato duramente tanto che , ad un certo punto, Diaco ha dichiarato di non poter sopportare oltre quel tipo di trattamento e ha deciso di abbandonare i social per non leggere più ciò che gli veniva detto e, soprattutto, ciò che gli veniva rimproverato.

Diaco poi è stato anche attaccato da una collega che non mai fatto il suo nome in un post che ha scritto contro un collega ma da vari riferimenti tutti hanno capito che si trattava di Diaco tanto che, anche lui ha smentito la versione dei fatti della collega in questione, Georgia Luzi che accusava un collega anonimo che tanti anno prima le aveva lanciato una sedia contro per una semplice divergenza di opinioni.

Pierluigi Diaco a Paolo Ciavarro “Non mi interessa nulla del GfVip e di Clizia Incorvaia”

Ieri è stato ospite da Pierluigi Diaco Paolo Ciavarro insieme alla mamma Eleonora Giorgi.

Pierluigi Diaco ha accolto Ciavarro con questa frase: «Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva e della tua fidanzata, perché non me ne importa nulla».

Paolo Ciavarro è sembrato rimanere un po’ senza parole a questa esternazione ma poi l’intervista è iniziato e Ciavarro ha fatto alcune rivelazioni importanti sulla sua vita: «Mamma non è mai stata una madre ingombrante. C’è sempre stata e ci sarà sempre così io per lei».

Poi è stata la volta di Eleonora Giorgi che dietro domanda di Diaco ha risposto: «Non sono gelosa delle donne dei miei figli. Io sono una mamma preoccupata e apprensiva. Sono mamma di due figli maschi, ho quattro nipoti e tre fratelli quindi vivo in un mondo di maschi».