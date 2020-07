Vita in diretta estate, Andrea Delogu a Marcello Masi «Sei senza vergogna» e lui abbandona lo studio e la lascia sola

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta estate sta proseguendo raccogliendo un discreto successo di pubblico.

Il programma è fresco e piacevole da seguire e i due conduttori simpatici e ben affiatati.

Vita in diretta e il finale inaspettato

Quando stava per terminare Vita in diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, nessuno si sarebbe aspettato un epilogo simile. Quella tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano è stata la guerra tra due conduttori mai esplosa ma allo stesso modo molto accesa.

I due sono riusciti, con professionalità e rigore, a portare avanti una trasmissione per tutta la stagione che li avrà messi a dura prova sia per il covid che per la evidente incompatibilità caratteriale e gestionale.

Non sembrava, mentre erano in onda, che tra i due le cose andassero così male che all’ultima puntata neppure dovessero salutarsi reciprocamente, ma così è stato con un Matano che ha ringraziato e salutato Lorella per evidente sola cortesia ma non pe trasporto e considerazione e una Lorella che non è riuscita neppure a salvare le apparenze ma ha deciso di ignorarlo dopo che aveva reso pubblica una lettera pesantissima nei suoi confronti pochi minuti prima che la trasmissione andasse in onda.

Per Lorella Cuccarini non sarà stato semplice andare avanti nutrendo tanto malcontento ma c’è riuscita e ha terminato il suo lavoro in modo inappuntabile salvo poi rivelare a tutto il suo pubblico come stavano esattamente le cose, dal suo punto di vista. Matano non ha mai controbattuto, né ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Lui ricomincerà l’autunno prossimo Vita in diretta conducendo da solo, Lorella Cuccarini è stata esclusa dai palinsensti.

Anche Pierluigi Diaco si è schierato dalla parte di Lorella Cuccarini ma anche lui, come Lorella non farà parte dei prossimi palinsesti Rai.

Andrea Delogu a Marcello Masi: «Sei senza vergogna»

Ieri è andata in onda un ‘altra puntata di “Vita in diretta estate” che sta tenendo compagnia al posto di Vita in diretta e che è molto seguita.

I conduttori che piacciono molto perché paiono molto affiatati , spesso, per scherzare, litigano su alcune situazioni.

Lo fanno con simpatia, prendendosi in giro reciprocamente e il risultato è decisamente gradevole perché mai sopra le righe.

Durante la puntata di Ieri pomeriggio, sul finale Andrea Delogu, aveva in mano il cellulare e Marcello Masi le ha chiesto: «Che ci fai con il cellulare?», lei per tutta risposta ha detto: «Sto mettendo like ai tuoi post. Vedo che ti scambi i like con tutte, anche con la Ferolla. Sei senza vergogna».

Masi, fingendo nervoso per tale esternazione, ha abbandonato lo studio e l’ha lasciata da sola dicendo: «Io me ne vado».

Finale simpatico che ha fatto sorridere tutti.