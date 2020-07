Alessia Marcuzzi posta una foto e dice cosa pensa il marito di lei, il web esplode con i like

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi pare stia un po’ meglio. Dopo il gossip che l’ha travolta e che l’ha fatta molto soffrire, ora appare nelle foto che posta sui social, molto più serena e tranquilla. In questi giorni si sta godendo le vacanze e sta postando come al solito molte foto e molti video: quello con il marito che gioca a casa con il loro cagnolino, quello che li riprende in barca a godersi una giornata al mare o foto di messaggi della sua bambina pieni di amore per la mamma.

Alessia Marcuzzi e la presunta storia clandestina

Alessia Marcuzzi ha trascorso la prima parte dell’estate in un modo davvero complicato. Da quando è esplosa la bomba che ha rivelato che lei e Stefano De Martino hanno avuto una storia clandestina, le sue giornate sono state davvero difficili tanto che se da un po’ di tempo si era parlato di un allontanamento suo dal marito, dopo queste voci i due si sarebbero anche riavvicinati perché il marito non voleva vederla soffrire in quel modo e le è stato molto accanto.

Sia Alessia che Stefano hanno smentito a gran voce la storia, Stefano con un video postato sui social parlandone a chiare lettere e invitando tutta la gente piuttosto a godersi l’estate e non a farsi i fatti suoi, Alessia con una foto di un libro di Woody Allen dal titolo molto eloquente “A proposito di niente”.

Alessia posta una foto e parla del marito

Alessia Marcuzzi ha postato una foto che la ritrae con un vestito, con lo sfondo del Lago Albano a Castel Gandolfo , a Roma e ha scritto così parlando delle sue gambe: “Vi anticipo: sono molto storte, lo so … Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che sono componibili con delle calamite … avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia a destra con la sinistra. Ma io le scopro comunque. E cammino fiera”.

E poi, infine ha detto: “Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatelo PS I am not fishing for compliments, giuro”.

Queste foto, con la didascalia da corredo, ha fatto il pieno di like e qualche follower ha scritto così: «Ridere dei propri difetti e renderli un punto di forza, brava Alessia».