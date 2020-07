Vita in diretta, situazione complicata da gestire per Andrea Delogu che va via all’improvviso dallo studio ma prima dice «Masi continua tu»

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in diretta estate” sta proseguendo la sua programmazione ed è molto seguita perché i due conduttori, Marcello Masi e Andrea Delogu, oltre ad essere molto bravi e professionali sono anche molto affiatati. Si prendono in giro bonariamente, fingono di rimanere male uno della battuta dell’altro ma sono decisamente ben assortiti.

L’eredità presa da “Vita in diretta estate”

Prima che iniziasse “Vita in diretta estate”, durante le ultime puntate di “Vita in diretta” il pubblico era un po’ dispiaciuto che Lorella Cuccarini e Alberto Matano lasciassero perché sono due volti a cui il pubblico si era affezionato e che aveva seguito per tutta l’estate soprattutto quest’anno che a causa della pandemia, costretti a stare tutti a casa, la televisione è stata da grande compagnia oltre che ha informato in tempo reale di tutto quanto stava accadendo.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno condotto “Vita in diretta” sempre, anche quando la situazione in Italia era molto grave, soprattutto in Lombardia.

Il pubblico ai loro volti si era affezionato e aspettava che andassero in onda perché era una fonte, oltre che di intrattenimento anche di informazione preziosissima.

Quando è terminata , anche se in un modo inaspettato, con la lite fredda tra i due conduttori, il pubblico ha iniziato ad affezionarsi ai nuovi conduttori, Marcello Masi e Andrea Delogu e ora loro rappresentano due riferimenti importanti anche perché, con il loro modo di condurre fresco e spontaneo, oltre che professionale, hanno convinto da subito.

Ci hanno abituati ad assistere a scherzi reciproci, a sfottò e a finti battibecchi mai, però, sopra le righe.

Andrea Delogu lascia lo studio improvvisamente

Durante la puntata di ieri di “Vita in diretta estate”, Andrea Delogu ha vissuto un momento di difficoltà.

Mentre i due conduttori stavano parlando del polverone che si è alzato dopo che Andrea Bocelli, ha detto durante un evento organizzato in senato da Vittorio Sgarbi che, pur conoscendo molta gente, nessuno di loro ammalatasi di coronavirus è finito in rianimazione, dunque, in un certo senso negando il covid, lo stesso Bocelli è tornato sui suoi passi e ha chiesto scusa dicendo di essere molto dispiaciuto di aver offeso qualcuno pur non avendone intenzione.

Se dopo le prime affermazioni negazioniste di Bocelli in tanti, famosi e non, erano insorti, quando Bocelli ha chiesto scusa Alessandro Gassman è intervenuto dicendo che era apprezzabile da parte di Bocelli aver chiesto scusa.

A quel punto, mentre i due conduttori stavano raccontando a che punto fosse tale polemica, Andrea Delogu ha iniziato a tossire così forte che per lei è stato impossibile proseguire e allora, prima di lasciare lo studio, ha detto al collega «Masi continua tu».