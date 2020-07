Gerry Scotti nella bufera per un’accusa: «Sono stato licenziato e lui mi deve spiegare il perché”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti in questi giorni è al centro di una polemica innescata da un ballerino che ha partecipato al programma “La corrida” quando a presentarlo, diversi anni fa, era Gerry Scotti.

Stiamo parlando di un po’ di tempo fa , diversi anni ma ancora oggi il ballerino dice di non avere avuto alcuna spiegazione e di stare sempre a pensare a come è stato trattato, per lui, senza un motivo apparente.

Il ballerino accusa Gerry Scotti

Il ballerino, Valerio Pino ha deciso di raccontare la sua storia, attraverso un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo. Valerio Pino ha spiegato che non ha assolutamente un bel ricordo dei tempi in cui ha lavorato nel corpo di ballo de “La Corrida” condotta da Gerry Scotti e che andava in onda su canale 5 perché è stato, a suo dire, licenziato senza che ci fosse un motivo soltanto dopo la prima puntata.

Valerio Pino per ciò che gli è accaduto non riesce a trovare pace e dice di aver bisogno che qualcuno gli spieghi cosa è accaduto.

Valerio Pino ha raccontato al settimanale “Nuovo” così: «Dopo la prima puntata sono stato licenziato senza alcuna spiegazione. Vorrei un chiarimento con lui, con il direttore di produzione e con la vedova di Corrado… Si sono presi la responsabilità di licenziarmi e adesso voglio sapere il perché».

Valerio Pino non riesce a dimenticare ciò che dice gli sia stato fatto

Valerio Pino balla da quando aveva 8 anni, crescendo, la sua passione è diventata un lavoro tanto che ha provato ad entrare, con successo ad Amici, di Maria De Filippi e lì si è fatto conoscere dal grande pubblico.

Valerio Pino è diventato anche un modello e , in questa veste, ha lavorato anche all’estero per alcune importanti agenzie moda di Miami e di New York. E poi ha anche partecipato alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes.

Valerio Pino, che ha sempre sostenuto di essere un figlio illegittimo del grandissimo Corrado, anche se prove a supporto non ne ha mai date, ha detto di volere che Gerry Scotti gli dia una spiegazione di come l’hanno trattato, a suo dire immotivatamente, e ha detto: “Vorrei un chiarimento con lui, con il direttore di produzione e con la vedova di Corrado… Si sono presi la responsabilità di licenziarmi e adesso voglio sapere il perché”.