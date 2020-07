Investire online con successo in 5 step

0 SHARES Condividi Tweet

Ti sarà sicuramente capitato di leggere storie di persone che sono diventate milionarie in poco tempo grazie agli investimenti online.

Ecco, dimenticatele.

Investire online è una cosa seria, che bisogna affrontare con preparazione e concentrazione. Internet ha sicuramente avuto il merito di rendere accessibile quest’attività finanziaria a tutti, ma se sei curioso o stai pensando di iniziare a fare trading online devi partire dalle basi: ecco a te i 5 step per iniziare ad investire online senza cadere nelle fregature!

Scegli la piattaforma giusta Impara dall’academy Scegli i tuoi strumenti Configura il tuo ambiente di lavoro Attiva le notifiche

Scegli la piattaforma giusta

In molti suggeriscono di utilizzare DBFX Trades come broker perché è altamente professionale, utilizza piattaforme regolamentate e fornisce assistenza 24h/24. L’importante comunque è scegliere la piattaforma più adatta alle nostre esigenze ed assicurarsi di essere sempre seguiti da persone esperte. Anche la regolamentazione è importante, perché significa che il broker agisce secondo le leggi in vigore. Più tutele per te!

Impara dall’academy

Non importa se non conosci nulla di economia o finanza. Grazie a internet puoi imparare tutto il necessario per fare trading online con cognizione di causa. Un broker serio, come DBFX Trades, ti mette a disposizione il sapere dell’intera community, composta da trader esperti e appassionati. La tua formazione sarà totalmente online, così da imparare con i tuoi tempi e gestirti i tuoi orari.

Scegli i tuoi strumenti

Un broker serio fornisce sempre strumenti top gamma ai propri trader. Nel caso di DBFX Trades c’è solo l’imbarazzo della scelta: con un unico account si ha accesso a ben quattro piattaforme diverse, il che permette di gestire i propri investimenti su più livelli avendo sempre sotto controllo tutto con molta facilità. Inoltre fai pratica con gli strumenti forniti, come segnali o algoritmi, per prendere il polso della situazione e portare i tuoi investimenti a livelli sempre più alti.

Configura il tuo ambiente di lavoro

Con le piattaforme di oggi hai tantissime possibilità di personalizzazione degli indicatori. Quando ti approcci alle tue prime operazioni cerca di capire quali sono i prodotti finanziari su cui ti vuoi specializzare e imposta il tuo ambiente di lavoro perché ti rimandi grafici e andamenti di tuo interesse. Questo ti sarà utile anche operando per esempio da smartphone, con la giusta piattaforma, o se vuoi operare anche in fusi orari diversi dal tuo.

Attiva le notifiche

Attiva le notifiche non solo delle piattaforme su cui stai operando, come per esempio quelle di DBFX Trades, ma anche di magazine, news e community specializzate. È molto importante tenersi aggiornato sul mondo che ti circonda e su tutti i metodi esistenti per fare trading, così da poter apprendere quello migliore per te ed essere sempre pronto a cogliere l’occasione adatta.

Con questi 5 step puoi farti un’idea chiara sui primi passi da compiere quando ti approcci al trading online. Ricorda sempre di prepararti al massimo quando apri posizioni o decidi come giudicare l’andamento dei mercati, perché il rischio è sempre dietro l’angolo. Con una buona preparazione, mente salda e strumenti di valore puoi andare lontano e conquistare il tuo personale successo.