Temptation Island, Filippo Bisciglia non sopporta l’atteggiamento di Anna e le dice: “Non posso vedere la tua faccia”

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di “Temptation Island” con un Filippo Bisciglia sempre più padrone della trasmissione e perfettamente a suo agio nel gestire i concorrenti.

Bisciglia non si espone mai, rimane sempre un passo indietro rispetto ai concorrenti verso i quali ha sempre un atteggiamento affettuoso se non proprio protettivo ma ieri è accaduto qualcosa di diverso. Filippo Bisciglia è riuscito ad interpretate lo stato d’animo di quasi tutti i telespettatori e ha detto una frase che, probabilmente qualunque telespettatore stava dicendo da casa.

Filippo Bisciglia contro Anna. “Non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto”

Ieri abbiamo visto un Filippo Bisciglia diverso da quello a cui siamo abituati a vedere.

Ieri, durante il falò finale che aveva come protagonisti Anna e Andrea, Filippo è intervenuto ed è stato abbastanza duro con Anna anche se con toni sempre molto garbati ma è riuscito ad interpretare ciò che tutti o quasi i telespettatori pensavano in quel momento.

Anna, appena si è incontrata con Andrea gli ha detto: “Vuoi che ti spieghi subito la mia finta storia d’amore con Carlo? L’Ho fatto perché volevo che stessi male, spero che tu sia stato male. Voglio farti capire che se ti lascio, dopo soffri per me”.

Poiché Anna lo stesso concetto lo ha ripetuto, accanendosi più volte, ad un certo punto Filippo è intervenuto e ha detto: «Anna, solo una cosa: non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto»

Le dichiarazioni di Anna

Anna, prima della trasmissione, si è sfogata sui social e ha detto così:

“Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li

porto tutti in un’aula di tribunale!”

E poi, ha continuato:

“Poi vado a cercarli uno a uno, sotto casa, e vediamo se hanno il coraggio di dirmelo in faccia

che sono una poco di buono, una mantenuta, e tutto quello che mi hanno detto. Io gli spacco

proprio le gambe, non hanno capito. Finché si scherza, si scherza, quando finisce il programma… me inca**o. Quindi vi dico che, quando finisce il programma, non dico che li vado

a prende uno per uno perché è impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene”.

E poi ha concluso:

“Giovedì è l’ultima puntata. Mò m’hanno proprio rotto il ca**o, ci vanno pesanti con gli insulti.

Da giovedi se la vedono con me. Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare

interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me queste cretine”.