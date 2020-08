Chiara Ferragni, su tutte le furie con Fedez “Non riesco neanche a guardarti più” e lui rimane senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia davvero unica nel panorama delle star. Sono veri, si schierano sempre e mostrano tutti i lati della loro personalità, a volte anche quelli più scomodi.

In questo periodo stanno girando l’Italia per le vacanze estive insieme al loro figlio da cui non si separano mai, Leon e stanno promuovendo l’Italia e le sue bellezze.

Chiara Ferragni insulta Fedez che rimane senza parole

Siamo abituati agli scherzi che Fedez puntualmente fa alla moglie e se i follower che assistono non ci cascano quasi più, a cascarci ancora è proprio la Ferragni o, almeno, è quello che fa credere. L’ultimo scherzo che Fedez le ha fatto lo ha lasciato, però, senza parole per la reazione che ha avuto la moglie. Lui si è mostrato a lei con i baffi e le ha chiesto un parere su come stesse.

Ma la reazione della Ferragni è stata spietata come la sua risposta: «Prima impressione scopabilità zero».

E poi, ancora: «Sono fatti male, non mi sono mai piaciuti i baffi, non riesco neanche a baciarti. Non posso guardarti con quei baffi orrendi».

Ma Fedez cede subito e le dice: «Era uno scherzo amore»

Chiara Ferragni mostra i suoi difetti e dice “Tutte li abbiamo”

Chiara Ferragni la conosciamo per essere una influencer famosissima e piace soprattutto perché è vera.

Qualche giorno fa ha postato una foto che la ritraeva in costume e, ad una follower che le ha fatto i complimenti dicendole che ha un fisico perfetto senza cellulite, lei le ha risposto che ce l’ha eccome e ha detto così: “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”.

Poi, a riprova, ha ingrandito una zona del corpo dove è più evidente, mostrando la cellulite.

Chiara Ferragni non è la prima che ci tiene a sottolineare sul web che la perfezione non esiste. Dopo Aurora Ramazzotti che si è voluta mostrare in una foto con la faccia rovinata dai brufoli e Alessia Marcuzzi che ha mostrato le sue foto sottolineando quanto fossero storte ora è stata la volta della Ferragni. Ognuna di queste donne ha ricevuto tanti complimenti per essersi mostrata con i difetti in pubblico senza ritoccare le foto.

Mentre fino a qualche anno fa nessuna donna dello spettacolo aveva il coraggio di mostrare in pubblico i propri difetti, ora sta avvenendo il fenomeno contrario: la voglia di mostrare che tutti abbiamo pregi e difetti dei quali non bisogna vergognarsi.