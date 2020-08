Marcello Masi, commette un errore con Andrea Delogu, lei rimane molto male e lui lascia lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in diretta estate” è una trasmissione che fa molta compagnia in questa estate post covid nella quale sono tante le persone che non si possono permettere di andare in vacanza perché la pandemia ha lasciato tantissimi italiani e non solo senza lavoro e senza soldi per tanti mesi e ancora se ne stanno pagando le conseguenze. In un momento , che è quello estivo, che la gente avrebbe voglia di evadere ma non ci sono i mezzi per farlo, purtroppo, la televisione rimane l’unico strumento a cui affidarsi peer distrarsi un po’ e non pensare alle difficoltà soprattutto economiche che costringono a casa quando si vorrebbe stare altrove.

Marcello Masi e Andrea Delogue

Marcello Masi e Andrea Delogue stanno convincendo tantissimo il pubblico a casa e anche quello del web che apprezza di vederli insieme e passa con loro qualche ora serena e divertente. Marcello Masi è molto apprezzato come giornalista per la sua professionalità, serietà ma contemporaneamente simpatia.

La coppia piace e convince e loro si mostrano sereni e affiatati e tra i due , fino ad ora, non è apparsa alcuna tensione.

Hanno abituato il pubblico a casa ad assistere ai loro siparietti divertenti e che spesso hanno come sfondo uno sfottò reciproco sempre garbato e mai sopra le righe che diverte molto.

Marcello Masi chiama Andrea Delogu con un nome diverso e lei rimane male

Ieri Marcello Masi e Andrea Delogu hanno avuto in collegamento come ospite una modella curvy , Laura Broschi che ha sottolineato l’importanza di accettarsi e piacersi al di là degli schemi che impone la società.

Marcello Masi ha condiviso tutto quello che diceva Laura Broschi, infatti, le ha detto: «Condivido tutto quello che dici», e poi scherzando come è nel suo stile ha aggiunto: «Ti chiedo di sposarmi». Laura Broschi è stata al gioco e , per tutta risposta, ha detto di essere già pronta perché vestita di bianco.

A questo punto è intervenuta Andrea Delogu che ha detto: «Ormai Masi lo abbiamo perso».

Quando poi i due conduttori sono arrivati al momento dei saluti finali Marcello Masi ha fatto un errore imperdonabile agli occhi della sua collega perché, invece di chiamarla Andrea l’ha chiamata Laura come la modella appena intervistata.

Allora Andrea Delogu ha detto, fintamente infastidita: «Cos’hai detto? Mi hai chiamato Laura… Ma come? Sono le basi non scambiare i nomi delle donne».

Masi, per tutta risposta, ha commentato così: «Non ne azzecco una» e ha lascato lo studio.