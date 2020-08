Pierluigi Diaco a “Io e te” ospita Alessandro Sallusti, all’improvviso interviene la compagna che gli dice: «Mi hai cambiato la vita», la reazione di Diaco alle parole di Sallusti

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco , padrone di casa nel programma televisivo “Io e te” che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai 1, è un padrone di casa molto sicuro di sè che accoglie i suoi ospiti e li mette a proprio agio. Gli ospiti in studio riescono così a rilassarsi e a raccontare se stessi regalando anche aneddoti o emozioni che di solito tengono per loro, custodendo gelosamente la propria vita privata che, di chi né famoso, si sa, normalmente, è in pasto alla gente.

Ospite da Diaco a “Io e te” Alessandro Sallusti

Ieri ospite da Pierluigi Diaco a “Io e te” è stato il direttore de “Il giornale”, Alessandro Sallusti.

Il direttore ha raccontato parecchio della propria vita privata, infatti, ha raccontato anche della sua vita familiare e ha detto a proposito del padre: «È stato un uomo severo, ho avuto un rapporto irrisolto con lui finché poi non si è ammalato. Ero il secondogenito e fui mandato all’istituto tecnico, mentre mio fratello maggiore al liceo. Ma io già sognavo di fare il giornalista».

Dopo è intervenuta la sua compagna, Patrizia Groppelli che, con un video messaggio, ha fatto sciogliere il suo compagno e non solo.

Patrizia Groppelli ha detto così: «Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita».

A quel punto Pierluigi Diaco, visibilmente commosso, ha detto a Sallusti: «Una vera e propria dichiarazione d’amore».

E il direttore , senza temere di esporsi troppo, gli ha immediatamente risposto: «È reciproca. La vita con lei è bella. Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner. Abbiamo iniziato a frequentarci, la prima fuga d’amore in Puglia».

Patrizia Groppelli era sposata con Dimitri Kunz D’Asburgo Lorenza e Sallusti stava vivendo una storia d’amore con Daniela Santanchè.

Ad un certo punto è iniziata una storia clandestina tra la Santanchè e Dimitri Kunz D’Asburgo Lorenza.

E Sallusti e la Groppelli, dopo che l’hanno scoperto, si sono conosciuti e piano piano innamorati.

La Groppelli ha anche detto a Sallusti: “Direttore, noi ci sopportiamo da ben quattro anni puoi incontrare migliaia di persone e poi ne incontri una che ti cambia la vita e quindi io ti devo dire grazie perché quella persona sei tu.

Ci hai cambiato la vita, ci hai ridato una famiglia, ci hai dato un calore famigliare che, magari prima, era un pochino più debole e quindi grazie di cuore“.

Pierluigi Diaco e la mancata riconferma del programma

Il programma “Io e te” sta andando benissimo in termini di ascolto e non si capisce per quale ragione non sia stato confermato per la prossima stagione.

Il primo a rimanere senza parole quando ha appreso che era stato fatto fuori dai palinsesti è stato proprio Diaco che non si è riuscito a dare una ragione plausibile. Il programma piace e anche se a volte Diaco appare un po’ ruvido con alcuni ospiti è comunque seguito e le ore trascorse a guardare “Io e te” scorrono con grande piacere.