Adriana Volpe a Ogni mattina, ospite Vittorio Sgarbi che perde la calma: «Chi caz*** sei tu? Nullità», lo studio si ammutolisce

Adriana Volpe conduce “Ogni mattina” un programma che va in onda su Tv8, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 fino alle 14.00.

Questo programma, che vede al timone Adriana Volpe insieme ad Alessio Viola, è un programma estivo che non sta andando molto bene e per questo, negli ultimi periodi sta puntando molto su ospiti importanti che riescano a risollevare le sorti del programma.

Vittorio Sgarbi ospite a Ogni mattina: «Chi caz*** sei tu? Nullità»

Uno degli ospiti, volti molto noti al grande pubblico, è stato Vittorio Sgarbi che è intervenuto nella puntata in cui ospite era anche il giornalista Alessio Poeta .

Tra i due è esplosa una lite e Vittorio Sgarbi , che non le manda mai a dire, è stato molto duro con Poeta e , poiché i due avevano opinioni contrastanti, Poeta gli ha detto: «Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei Paese».

Sgarbi, è andato su tutte le furie e ha controbattuto, urlando, fuori di sé dalla rabbia: «Ma tu chi caz*** sei? Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu. Capra assoluta».

Adriana Volpe si è intromessa per riportare la calma ma non c’è riuscita e allora ha preso la parola Alessio Viola, il conduttore a cui Sgarbi, ancora più furioso ha detto: «Ma tu te lo meriti lo stipendio? Ma che conduttore sei? Perché te lo meriti se sei un conduttore del cazzo. Farete un po’ più ascolti rispetto a quello che fate di solito, vi restituisco quello che mi avete dato».

Forse “Ogni mattina” verrà cancellato

Il programma condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe non sta andando molto bene in termini di ascolti e, nonostante tutti gli sforzi che si stanno facendo, non decolla.

Il problema principale è che è troppo uguale agli altri format e non si distingue per nulla da altri programmi. Ora la direzione sta provando la carta degli ospiti ma gira voce che potrebbe essere cancellato.

Il sito Dagospia, che ha preannunciato la probabile chiusura, ha scritto così: “Cosa succederà? La trasmissione è stata già annunciata per settembre, non si vuole interrompere subito l’esperimento perché in tv serve tempo e c’è voglia di insistere.”

“Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre.”