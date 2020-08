Ilary Blasi pubblica una foto romantica mentre bacia Francesco Totti ma il commento di Totti è spietato

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia innamoratissima e di questo non ne fanno mistero, molto affiatati e complici e, se si pensa che stanno insieme da quasi vent’anni, è faccenda più che rara nel mondo della televisione. Si sono conosciuti ragazzini quando lei era una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti “Passaparola” e lui già un calciatore famoso.

All’inizio la loro storia d’amore sembrava una delle tante, bella, fresca ma destinata a finire perché lei bellissima e lui sempre attorniato da belle ragazze che gli facevano una corte spudorata.

Dunque, sembravano una coppia troppo al centro dell’attenzione e soggetta a numerose tentazioni.

Invece hanno resistiti nel temo, hanno avuto tre figli ma sono ancora pazzi uno dell’altra.

Poco prima del matrimonio, peraltro celebrato con Ilary Blasi già in attesa del primogenito Cristian, venne furi la voce, anzi il gossip firmato Fabrizio Corona che Francesco Totti avesse avuto una storia clandestina con Flavia Vento.

Ilary, nonostante il dolore che certamente ha provato, è andata dritta per la sua strada e ha comunque sposato Francesco Totti salvo poi definirsi da sola, con simpatia e autoironia, “la cornuta più famosa d’Italia”.

Infatti, si sa il loro punto di forza è, da sempre, l’ironia.

La foto romantica di Ilary e il commento spietato di Francesco

Ilary Blasi ha postato una foto che la ritrae mentre bacia con passione il marito e ha aggiunto come didascalia “Ilary e Francesco” e poi un cuore.

La foto l’ha postata sui social e, tra tutti i commenti e i like che sono pervenuti, certamente si distingue quello di Francesco Totti che ha commentato così: “Sembravi un piranha!”

Ilary è abituata a questi commenti e alle battute del marito e insieme, più volte, sono stati definiti i nuovi Sandra e Raimondo sia per la complicità sia per quanto sono buffi insieme ma anche per come, per gioco si prendono in giro, ma sono una coppia unitissima.

Francesco Totti vuole il quarto figlio

Francesco Totti non ha mai fatto mistero di volere una famiglia numerosa e fino ad ora ha raggiunto obbiettivo tre figli ma ne vorrebbe ancora un quarto.

Ilary non sembra della stessa idea anche se Totti, in ogni intervista che rilascia dichiara, tra un sorriso e l’altro, che prima o poi raggiungerà l’obbiettivo di avere il quarto foglio.