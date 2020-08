Beppe Convertini pazzo di Anna Falchi: “Sei così bella, così tanta”, lei imbarazzata rimane senza parole, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Beppe Convertini e Anna Falchi stanno conducendo, per il periodo estivo, un programma che sta andando molto bene.

Il programma “C’è tempo per …” va in onda ogni giorno su Rai 1 ed è molto seguito, sia per il format sia per i due conduttori che sono molto affiatati tra loro e molto gradevoli da seguire.

Beppe Convertini fa i complimenti ad Anna Falchi che non sa come uscirne

Beppe Convertini ha come compagna di avventura Anna Falchi che è, oggettivamente una bellissima donna, anche molto solare e simpatica. Durante la puntata di ieri, quando si parlava del corteggiamento, all’improvviso Beppe Convertini, senza che Anna Falchi si aspettasse questo atteggiamento le ha detto: “Sai che ho qualche difficoltà con te? Perché sei così bella… così tanta, che non saprei da dove iniziare”.

Lo studio è rimasto senza parole e la stessa Anna Falchi è parsa abbastanza imbarazzata tanto che, per uscirne simpaticamente , ha messo le mani sui fianchi e si è presa in giro da sola dicendo: “Così? Non l’ho capita. Così formosa?”, Convertini, di rimando, insistendo sui complimenti iniziali, ha detto: “Così, uau”.

Convertini fa una domanda scomoda a Pago

Ospite in studio il bravissimo cantante Pago che si è fatto rivolgere tante domande tra le quali anche una abbastanza scomoda.

Infatti, Convertini gli ha chiesto: “Sei più corteggiato o corteggiatore?” e Pago, visibilmente in imbarazzo ha risposto con una “non risposta”: “No, non farmi dire queste robe”.

I due padroni di casa non hanno insistito ma Anna Falchi gli ha rivolto un’altra domanda sul personale e gli ha chiesto se confermava le voci che lo rivolevano di nuovo fidanzato con la Enardu.

Anche li, Pago, convinto ha detto: “No, siamo persone civili ed è giusto così” e poi, per giustificare che nonostante non siano più una coppia continuano a frequentarsi ha detto: “Quando due persone si vogliono bene c’è anche di più, ci sono quei momenti che tutti hanno visto che danno l’impressione che tutto possa troncarsi”.

Insomma, nessun ritorno di fiamma all’orizzonte ma solo tanto rispetto e voglia di frequentarsi nonostante non siano più una coppia. Pago è solito rimanere in buoni rapporti con le sue ex, infatti, anche con la ex moglie, Miriana Trevisan è rimasto in ottimi rapporti tanto che è lei stessa a consigliarlo sulle sue nuove storie d’amore.